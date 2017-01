Il y a 20 ans, le 6 décembre 1986, en plein conflit opposant étudiants et gouvernement, le lycéen que j´étais apprenait consterné la mort du jeune Malik Oussekine.

Malik Oussekine avait 22 ans, il était étudiant à l´Ecole Supérieure des Professions immobilières. Souffrant d´insuffisance rénale, il devait être dialysé trois fois par semaine.

Un jeune fonctionnaire des finances, qui rentrait chez lui ce soir-là a décrit ainsi la scène : « Au moment de refermer la porte, après avoir composé le code, je vois le visage affolé d’un jeune homme. Je le fais passer et je veux refermer la porte. Deux policiers s’engouffrent dans le hall, ils se précipitent sur le type réfugié au fond et le frappent avec une violence incroyable. Il tombe, ils continuent à frapper à coups de matraque, de pieds dans le ventre et dans le dos. »

Les policiers concernés faisaient partie d’une brigade motorisée nommée les « voltigeurs ».

Souvenir. Respect. Dans une vie, il y a des jalons…

