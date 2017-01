Alors que qu’Angela Merkel, à l’instar des autres dirigeants européens, refusait de participer au grand raout militaro-médiatique de M.Poutine à l’occasion des 70 ans de la fin du Troisième Reich, la Russie a pu sembler s’inviter à Berlin ce samedi 9 mai 2015. Entre confuse nostalgie et ferveurs nationalistes, étranges impressions dans le Berlin russophone.

La grève des S-Bahn (trains urbains) et le temps menaçant n’auront décidément pas réussi à décourager des centaines de personnes de venir au Treptower Park à Berlin, autour du mémorial aux soldats soviétiques pour commémorer le 70e anniversaire de la victoire contre l’Allemagne nazie. Venant de la communauté russophone de la ville, ou ayant fait le déplacement pour l’occasion de l’ex-URSS, c’est une très grande majorité de « Russes » à laquelle s’étaient mêlés aussi quelques Berlinois sans lien avec l’ex-URSS qui a hanté ce 9 mai le parc dédié à l’Armée rouge.

Dans les pays issus de l’ex-Union-Soviétique, ces commémorations ne se déroulent pas officiellement le 8 mai comme dans le reste de l’Europe et outre-Atlantique, mais le 9 mai, en raison des deux heures de décalage horaire avec Moscou. La signature de la capitulation du Troisième Reich le 8 mai 1945 étant intervenue à Berlin autour de minuit, alors que la journée du 9 mai venait de commencer à Moscou. Plusieurs animations se sont déroulées en marge de l’événement, donnant à la manifestation un air de fête populaire. Concerts, représentations de danses ainsi que des chants et orchestres russes ont ainsi rythmés cette journée, aux cotés de stands de spécialités culinaires slaves, de vente de livres historiques ou encore d’informations sur la seconde guerre mondiale.

Nombreux sont ceux qui sont venus déposer des fleurs au pieds des statues dédiées aux plus de 10 millions de soldats soviétiques tombés au combat lors de la Seconde Guerre mondiale. La ferveur « patriotique » du moment était palpable, certains arborant des drapeaux russes, soviétiques ou encore des tenues militaires d’époque.

Un symbole de cette journée, très présent à Berlin comme à Moscou : le ruban de Saint-George. Ce petit bandeau aux rayures oranges et noires épinglé sur des centaines de poitrines, est devenu au cours des dernières décennies tant la figure de la victoire dans la « Grande Guerre patriotique », comme on surnomme en Russie la seconde guerre mondiale, que du nouveau patriotisme russe.

Cet événement intervient toutefois dans une situation extrêmement chargée. De nombreux dirigeants occidentaux ont décidé de boycotter la « grande parade de la victoire » à Moscou, défilé militaire et véritable démonstration de force sans précédant en Russie et en ex-URSS, en réponse à la crise qui sévit en Ukraine. Les commémorations de la victoire contre le national socialisme n’auront jamais été autant sujets à une politisation aussi importante, dans le contexte de cette crise et des nouvelles tensions entre l’Occident et la Russie.

Les « loups de la nuits », un groupe de motards nationalistes russes et proche de Vladimir Poutine, se sont ainsi vus interdire l’accès à plusieurs pays européens, comme la Pologne, dans leur tentative de suivre les traces de l’armée rouge déferlant vers Berlin en 1945. Certains d’entre eux ont néanmoins réussit à arriver dans la capitale allemande, et sont attendus au Treptower Park pour cette journée particulière.

Les médias allemands ont été particulièrement loquaces sur la visite de la chancelière à Moscou.

Le magazine Die Zeit analyse ainsi les relations germano-russes: « L’annexion de la Crimée a entraîné un fort refroidissement de la coopération entre l’Allemagne et la Russie. Cette annexion est une menace pour l’ordre de paix européen. Néanmoins, il est possible que l’Ukraine et la Russie puissent résoudre le conflit par la voie diplomatique. En ce qui concerne l’accord de cessez-le feu de Minsk Merkel a déclaré: « Le succès est loin d’être certain, mais on n’a rien d’autre. »

La Deutsche Welle explique quant à elle le geste de la chancelière: » Angela Merkel s’est rendue à Moscou suite aux pressions des très nombreux cercles germano-russes, et pour ne pas offenser les Russes en ce jour de commémoration. Lors de sa visite le 9 mai, soit le lendemain de la grande parade, elle a déclaré vouloir se recueillir sur la tombe des soldats russes inconnus en y déposant une gerbe de fleurs. Poutine a quand a lui affirmé que la première victime de la guerre était l’Allemagne. »

Un fêtard égaré au matin du White Trash, voisin, ou du Berghain, non loin de là, aurait pu croire a un mauvais trip ou à une « After » un peu burlesque. Cette autre dimension, c’est celle dans laquelle vivent une partie des russophones de Berlin… (photo : La Gazette / Jordan Faget)

